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Происшествия на стройках в Израиле: один погибший | Фото:29.10 19:32   MIGnews.com

Происшествия на стройках в Израиле: один погибший

Во вторник, 29 октября, в Израиле во время работы погиб строитель, двое других получили ранения, в различных происшествиях по всей стране. 37-летний рабочий погиб в результате падения в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Он был доставлен на вертолете в медицинский центр Зив в Цфате, но врачи не смогли его реанимировать.

Полиция начала расследование причин его смерти, которая, согласно веб-сайту Haaretz, была 39-й случаем со смертельным исходом на стройках, и 74-й смертью в результате несчастного случая на производстве в целом с начала 2019 года.

Второй рабочий получил легкие ранения в результате падения в городе друзов Исфия, недалеко от Хайфы. Третий случай произошел в Кирьят-Ате, также недалеко от Хайфы. Рабочий был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

Помимо прочего, во вторник, в Тель-Авиве на строительной площадке на улице Солелим обрушился строительный кран. В результате, он упал на соседнюю улицу и повредил несколько автомобилей, но не никто из прохожих не пострадал.

Свидетель происшествия рассказал, что он ехал по улице и едва избежал столкновения. "Я инстинктивно нажал на газ", - сказал Раанан Фадида сайту Ynet. Реакция спасла ему и его другу жизнь. "Это ужасно, я все еще дрожу".

Полиция сообщила, что обстоятельства инцидента расследуются.




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