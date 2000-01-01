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Мусульманин угрожал обезглавить королеву Дании | Фото:29.10 18:26   MIGnews.com

Мусульманин угрожал обезглавить королеву Дании

В Дании арестовали жителя Копенгагена, который угрожал обезглавить королевскую семью. О вопиющих намерениях мужчины сообщила в полицию его жена. Она объяснила, что начала переживать о психозе своего мужа, который часто употребляет гашиш.

33-летний мусульманин был приговорен к 10 дням тюремного заключения после того, как датский суд признал его виновным в угрозах убийства. Согласно датским СМИ, он опубликовал серию тревожных сообщений в Facebook, в том числе пост, в котором говорилось об "отрубленной голове королевы [Маргрете II] и всей [датской] королевской семьи".

Он также выступил с угрозами к шведскому королю Карлу XVI Густаву (осужденный работает в Швеции), а также к датскому политику Расмус Палудану, который является лидером антииммигрантской партии.

Во время суда мужчина сказал, что он практикующий мусульманин, но не слишком религиозен. Он заявил, что начал отращивать бороду, только чтобы понять насколько она ему подходит. Обвиняемый попытался объяснить суду несерьезность своих намерений, но не смог их в этом убедить.


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