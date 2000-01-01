29.10 17:15 MIGnews.com

El Al не выплатит компенсации пассажирам "рейса в Шаббат"

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Авиакомпания El Al во вторник, 29 октября, аннулировала соглашение о компенсации, согласно которому компания предоставила бы 2152 шекеля ($ 609) каждому пострадавшему пассажиру, сообщил Israel Hayom. Инцидент произошел 22 ноября 2018 года, когда из-за опоздания экипажа израильские пассажиры не успели долететь в Израиль до начала Шаббата.Эта сделка обошлась бы El Al в 111 904 шекелей ($ 31 682).Пассажиры получили уведомление о том, что "адвокаты El Al объявили, что сделка отменена", обвинив в аннулировании Israel Hayom, который написал о соглашении. Однако значительная часть пассажиров подвергла критике сделку еще до её отмены. Некоторые пассажиры сказали, что дополнительный билет, который они должны были купить, стоил больше, чем компенсация."Простите меня, но мы не дураки, и El Al, к сожалению, тоже не такие дураки", - цитирует издание одного пассажира. "Скажите правду, кто-нибудь на секунду подумал, что это останется в секрете? El Al также знал об этом. Почему мы не можем обнародовать это? Это конфиденциальная информация о безопасности? El Al знает, что эта сумма для них великовата.""Я не хочу никаких денег! Я хочу извинений за осквернение Имени Всевышнего, которое они вызвали своими обвинениями и клеветой на целую группу людей, которые они сделали коллективно для улучшения своего положения."Вылет был запланирован из нью-йоркского аэропорта JFK в 18:30 в четверг, 22 ноября 2018 года, и приземлится в Израиле рано утром в пятницу - за несколько часов до наступления субботы. Однако рейс LY002 отстал от графика из-за того, что экипаж не прибыл вовремя.Хотя экипаж первоначально обещал, что самолет все же прибудет в Израиль до начала субботы, после того как самолет взлетел, капитан сообщил пассажирам, что на самом деле рейс достигнет Израиля только после начала еврейского святого дня.В результате примерно 180 пассажирам из числа ортодоксальных евреев было разрешено сесть в Афинах во время незапланированной остановки в Греции. Они провели Шаббат в Афинах, и вернулись в Израиль другим рейсом.После прибытия рейса LY002 в Израиль религиозные пассажиры, высадившиеся в Афинах, были обвинены в нападении на членов экипажа. Позже генеральный директор El Al Гонен Усишкин публично признал, что на рейсе LY002 насилия не было: "Я никогда не говорил, что харедим на рейсе напал на кого-либо. Физического насилия не было".