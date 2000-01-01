29.10 16:13 MIGnews.com

Сторонники Хизбаллы напали на протестующих в Ливане

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Сотни ливанских сторонников террористической группировки "Хизбалла" разгромили лагерь протестующих в центре Бейрута. Незадолго до этого они атаковали контрольно-пропускной пункт, установленный протестующими на главной магистрали в столице.Силам безопасности не удалось остановить штурм площади, где антиправительственные демонстранты удерживают свои позиции с 17 октября. Протестующие призывают правительство уйти в отставку, устраивая акции протеста и блокируя основные дороги. Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла раскритиковал демонстрации, утверждая, что они были поддержаны и профинансированы иностранными государствами и конкурирующими политическими группами.Сторонники группировки, вооруженные палками, разогнали толпу на КПП и избили журналистов, разбив им камеры. Атака проходила под лозунги: "Бог, Насралла и вся Даия (южный пригород и оплот террористов)". Затем они пошли на центральную площадь, снося и поджигая палатки. Они также избили некоторых антиправительственных демонстрантов. Один телеведущий назвал это "сценой войны".