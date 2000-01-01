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Убийца Айи Маасарве загремел за решетку на полжизни | Фото:29.10 15:01   MIGnews.com

Убийца Айи Маасарве загремел за решетку на полжизни

Во вторник, 29 октября, суд Мельбурна приговорил австралийца Коди Херрманна к 36 годам лишения свободы за изнасилование и убийство израильской студентки Айи Маасарве.

"Женщины должны свободно ходить по улицам в одиночку, не опасаясь изнасилования со стороны незнакомца", – сказала в ходе заседания судья Верховного суда Элизабет Холлингворт, передает Channel 9 News.

Адвокат убийцы говорил, что его клиент заслуживает снисхождения, поскольку страдает от расстройства личности из-за детской травмы. Однако судья ответила, что психическое состояние Херрмана является еще одной причиной для того, чтобы защитить общество от этого человека.

Отец Маасарве Саид после приговора попросил, чтобы его дочь запомнили, как счастливого человека, который любил всех, вне зависимости от их происхождения. Он призвал правительство Австралии сделать больше для защиты женщин и иностранцев.

Тело Айи было обнаружено прохожими возле трамвайной остановки в кустах в Австралии 16 января. Девушка пять месяцев училась в университете по обмену.

На израильтянку напали, когда она разговаривала со своей младшей сестрой через FaceTime. Зверское убийство студентки шокировало австралийцев и спровоцировала протесты в крупных городах. Спустя несколько дней Коди Херрманн был арестован и обвинен полицией в нападении. Летом австралиец признался в совершении преступления.


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