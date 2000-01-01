29.10 23:26 MIGnews.com
Британия переплавит памятные монеты
Памятные монеты, выпущенные в честь Brexit 31 октября, будут переработаны после того, как выход Великобритании из ЕС отложили еще на три месяца.
Королевскому монетному двору предложили выпустить новые 50 пенсов с запланированной датой выхода Великобритании.
Представитель казначейства сказал, что несмотря на это монета в честь Brexit будет выпущена и войдет в оборот после того, "как мы выйдем" из Евросоюза, пишет Mirror
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Драгоценные металлы сортируют и измельчают перед расплавлением. Затем металлы очищаются и твердеют, прежде чем превращаться в новые продукты.
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