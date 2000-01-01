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Британия переплавит памятные монеты 29.10 23:26   MIGnews.com

Британия переплавит памятные монеты

Памятные монеты, выпущенные в честь Brexit 31 октября, будут переработаны после того, как выход Великобритании из ЕС отложили еще на три месяца.

Королевскому монетному двору предложили выпустить новые 50 пенсов с запланированной датой выхода Великобритании.

Представитель казначейства сказал, что несмотря на это монета в честь Brexit будет выпущена и войдет в оборот после того, "как мы выйдем" из Евросоюза, пишет Mirror.

Драгоценные металлы сортируют и измельчают перед расплавлением. Затем металлы очищаются и твердеют, прежде чем превращаться в новые продукты.


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