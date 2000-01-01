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Глава Минэкономики ФРГ упал со сцены 29.10 22:20   MIGnews.com

Глава Минэкономики ФРГ упал со сцены

Министра экономики Германии Петера Альтмайера госпитализировали после падения со сцены.

Инцидент произошел после его выступления в Дортмунде, когда политик сходил со сцены на конференции по цифровым технологиям.

По словам очевидцев, Альтмайер споткнулся, когда захотел спуститься, и потом упал с лестницы.

Падение министра могло повлечь серьезную травму, говорят очевидцы. После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал, пишет Merkur.

Альтмайер находится в сознании. Он уже поблагодарил своих врачей за помощь. Характер его травмы неизвестен.



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