29.10 22:20 MIGnews.com
Глава Минэкономики ФРГ упал со сцены
Министра экономики Германии Петера Альтмайера госпитализировали после падения со сцены.
Инцидент произошел после его выступления в Дортмунде, когда политик сходил со сцены на конференции по цифровым технологиям.
По словам очевидцев, Альтмайер споткнулся, когда захотел спуститься, и потом упал с лестницы.
Падение министра могло повлечь серьезную травму, говорят очевидцы. После инцидента его отгородили простынями, а участников мероприятия попросили покинуть зал, пишет Merkur
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Альтмайер находится в сознании. Он уже поблагодарил своих врачей за помощь. Характер его травмы неизвестен.
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