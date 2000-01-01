29.10 13:13 MIGnews.com

В Тель-Авиве арестованы 15 сутенеров

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Полиция Израиля арестовала утром 29 октября 15 человек, подозреваемых в создании проституционной сети в центре страны.Полиция подозревает, что сеть действовала на протяжении многих лет, заманила в свои ”бизнес” десятки женщин и отмыла несколько миллионов шекелей незаконно нажитых средств. Участники завозили в Израиль проституток из других государств. Аресты были произведены после скрытого расследования, продолжавшегося несколько месяцев.Сеть возглавлял 41-летний житель города Гиватайм. В ее работе также активно участвовала его супруга. Глава сети ранее отбывал наказание за сутенерство. Среди арестованных: маклер, поставлявший квартиры под бордели, “старшие на смене”, непосредственно управлявшие женщинами, лица, рекламировавшие услуги сети и пять водителей, развозивших проституток по клиентам. Также арестованы драгдилеры поставлявшие наркотики проституткам и клиентам.Полиция конфисковала машины, участвовавшие в “бизнесе”.Денежные потоки сети направляли опытные финансисты, специальный человек поставлял девушек из Колумбии.Полиция подчеркнула, что речь идет о совместном с управлением налогообложения расследовании, которое сегодня утром перешло в открытую стадию. В заявлении полиции сообщается: "Все жертвы доставлены в безопасное место и им будет предоставлена вся необходимая защита”. Дело о членах сети сегодня рассмотрит окружной суд Тель-Авива.В ходе расследования было установлено, что один из членов сети был похищен гангстером, членом известной в Израиле криминальной группировки Уда Кутейра, с целью вымогательства у него денег.Хорошо смазанная система работала без сбоев - пока гангстер из Джальджули не решил, что с ним должны поделиться доходами. Он услышал, что сутенеры ворочают большими деньгами и вступил в контакт с главой сети. Бандит потребовал свою “долю”, но глава сети ему отказал. Бандит похитил одного из водителей и пригрозил его убить - в случае, если его требования не будут выполнены.После этого глава сети осознал, что речь идет о “серьезном человеке” - и сделал его своим партнером. Теперь бандиту из Джальджулии грозят те же обвинения, что и остальным членам сети - торговля людьми, склонение к проституции и отмывание денежных средств. Бандит получил от главы сети сотни тысяч шекелей, угрожая причинить ущерб ему и его людям.Адвокат Ницан Кахана. глава Штаба Борьбы с Торговлей Женщинами и Проституцией прокомментировал аресты: “Мы аплодируем полиции, но мы напоминаем. что только после тщательной работы этот феномен будет искоренен. План правительства по торговле с женщинами был одобрен еще в январе. Бюджет на это, однако, до сих пор не одобрен, и потому не может быть воплощен в жизнь. Как было продемонстрировано сегодня ночью, женщины здесь, в Израиле подвергаются настоящим издевательствам. Это - ужасный феномен”.