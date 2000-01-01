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Бесчинства талибов в Афганистане: похищены члены избиркома | Фото:29.09 20:43   MIGnews.com

Бесчинства талибов в Афганистане: похищены члены избиркома

Талибы похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

Об этом 29 сентября сообщило агентство Ariana News со ссылкой на главу центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи.

"Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей", – отметил Сафи.

Уточняется, что представители ЦИК были похищены, когда возвращались домой. Старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. По данным издания, если талибы откажутся освободить людей, правительство вынуждено будет использовать военную силу.

Президентские выборы в Афганистане прошли в субботу. Участие в них принимали 15 кандидатов. Предварительных данных об итогах пока нет.


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