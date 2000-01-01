29.09 20:43 MIGnews.com

Бесчинства талибов в Афганистане: похищены члены избиркома

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Талибы похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.Об этом 29 сентября сообщило агентство Ariana News со ссылкой на главу центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи."Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей", – отметил Сафи.Уточняется, что представители ЦИК были похищены, когда возвращались домой. Старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных. По данным издания, если талибы откажутся освободить людей, правительство вынуждено будет использовать военную силу.Президентские выборы в Афганистане прошли в субботу. Участие в них принимали 15 кандидатов. Предварительных данных об итогах пока нет.