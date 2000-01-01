Протесты в Египте: задержан известный активист

В Египте, 29 сентября, был арестован известный активист, которого в марте освободили под испытательный срок.
Как передает Reuters со ссылкой на правозащитные организации, с момента начала антиправительственных акций протеста в Каире и других городах на прошлой неделе всего было задержано около 1900 человек.
В воскресенье был арестован блогер и инженер по программному обеспечению Алаа Абдель Фаттах. Ранее его освобождали после отбывания пятилетнего срока за протест без разрешения.
"Я прибыла в полицейский участок и обнаружила, что место, где он проводит испытательный срок, пусто. Главный детектив вышел и сказал мне, что Алаа находится в прокуратуре национальной безопасности", – рассказала журналистам его сестра Мона.
По словам источников из министерства внутренних дел, был выдан ордер на арест Фаттаха по обвинению в публикации ложных новостей и подстрекательстве к антиправительственным протестам.
Абдель Фаттах был ведущим голосом среди либеральной молодежи, которая первоначально возглавила восстание 2011 года, которое положило конец 30-летнему правлению Хосни Мубарака. Правозащитные организации говорят, что подавление инакомыслия правительством Сиси является самым серьезным преследованием в последнее время. Тем временем, сторонники президента утверждают, что власти должны стабилизировать ситуацию в Египте, дабы избежать восстания 2011 года.
"Я напоминаю египетскому правительству, что согласно международному праву люди имеют право мирно протестовать", – подчеркнула в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.