Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Протесты в Египте: задержан известный активист | Фото:29.09 20:00   MIGnews.com

Протесты в Египте: задержан известный активист

В Египте, 29 сентября, был арестован известный активист, которого в марте освободили под испытательный срок.

Как передает Reuters со ссылкой на правозащитные организации, с момента начала антиправительственных акций протеста в Каире и других городах на прошлой неделе всего было задержано около 1900 человек.

В воскресенье был арестован блогер и инженер по программному обеспечению Алаа Абдель Фаттах. Ранее его освобождали после отбывания пятилетнего срока за протест без разрешения.

"Я прибыла в полицейский участок и обнаружила, что место, где он проводит испытательный срок, пусто. Главный детектив вышел и сказал мне, что Алаа находится в прокуратуре национальной безопасности", – рассказала журналистам его сестра Мона.

По словам источников из министерства внутренних дел, был выдан ордер на арест Фаттаха по обвинению в публикации ложных новостей и подстрекательстве к антиправительственным протестам.

Абдель Фаттах был ведущим голосом среди либеральной молодежи, которая первоначально возглавила восстание 2011 года, которое положило конец 30-летнему правлению Хосни Мубарака. Правозащитные организации говорят, что подавление инакомыслия правительством Сиси является самым серьезным преследованием в последнее время. Тем временем, сторонники президента утверждают, что власти должны стабилизировать ситуацию в Египте, дабы избежать восстания 2011 года.

"Я напоминаю египетскому правительству, что согласно международному праву люди имеют право мирно протестовать", – подчеркнула в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:59
Чили всколыхнуло мощное землетрясение
20:43
Бесчинства талибов в Афганистане: похищены члены избиркома
20:34
Иран неожиданно поздравил евреев с праздником
20:16
Скандал с Бочкаревой: видео про кокаин в трусах
19:40
Беспорядки в Гонконге: газ, водометы и коктейли Молотова
19:28
Турция сбила неизвестный беспилотник на границе с Сирией
19:13
Посол Израиля: Иран настроил против себя арабские страны
18:57
Джонсон пообещал защищать евреев
18:39
Разведка: Насралла играет с огнем
18:24
В России умер известный писатель Вячеслав Пьецух
18:04
Поздравление Путина с Рош ха-Шана
17:48
Насралла разразился новыми угрозами: "войдем в Палестину"
17:26
В Москве начались протесты в поддержку активистов
17:10
На севере Синая ликвидированы 15 боевиков
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus