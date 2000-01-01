29.09 19:28 MIGnews.com
Турция сбила неизвестный беспилотник на границе с Сирией
Турецкие истребители сбили беспилотник, который шесть раз нарушил воздушное пространство Турции на границе с Сирией.
Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Утверждается, что принадлежность беспилотника к какой-либо стране на данный момент не может быть определена.
По данным ведомства, два истребителя F-16 выследили БПЛА после неоднократных нарушений воздушного пространства Турции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии