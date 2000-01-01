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Турция сбила неизвестный беспилотник на границе с Сирией | Фото:29.09 19:28   MIGnews.com

Турция сбила неизвестный беспилотник на границе с Сирией

Турецкие истребители сбили беспилотник, который шесть раз нарушил воздушное пространство Турции на границе с Сирией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Утверждается, что принадлежность беспилотника к какой-либо стране на данный момент не может быть определена.

По данным ведомства, два истребителя F-16 выследили БПЛА после неоднократных нарушений воздушного пространства Турции.


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