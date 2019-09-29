Разведка: Насралла играет с огнем

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насрала "играет с огнем" и сам не понимает, во что себя втянул в процессе против Израиля.
Об этом заявил глава исследовательского отдела военной разведки генерал Дрор Шалом в интервью "Израиль Хайом".
В частности, он прокомментировал опасность проекта "Хизбаллы" по производству ракет с высокоточным наведением, о котором стало известно несколько недель назад после того, как был нанесен удар по основной базе в Бейруте, где происходит разработка.
"Это серьезный проект, который определяется как "главная стратегическая угроза". Его необходимо остановить, даже если сейчас ракеты в Ливане не производятся. По моему мнению, удар по объекту задержит проект как минимум на несколько месяцев. Также я считаю, что Насралла играет с огнем. Однако он может заставить остановить проект точных ракет", – подчеркнул он.
По мнению генерала, Насралла до недавнего времени жил с чувством неприкосновенности в Ливане, думая, что Израиль не предпримет попытки устранить боевиков "Хизбаллы".
"В день атаки Насралла был дважды смущен: во-первых, когда предполагаемые члены "Хизбаллы" из Ливана были убиты в Сирии, во-вторых, в результате инцидента в Бейруте. Поэтому он был готов к ответу, однако он медленно осознает, во что сам себя втянул", – подчеркнул он.