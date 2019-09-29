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Разведка: Насралла играет с огнем | Фото:29.09 18:39   MIGnews.com

Разведка: Насралла играет с огнем

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насрала "играет с огнем" и сам не понимает, во что себя втянул в процессе против Израиля.

Об этом заявил глава исследовательского отдела военной разведки генерал Дрор Шалом в интервью "Израиль Хайом".

В частности, он прокомментировал опасность проекта "Хизбаллы" по производству ракет с высокоточным наведением, о котором стало известно несколько недель назад после того, как был нанесен удар по основной базе в Бейруте, где происходит разработка.

"Это серьезный проект, который определяется как "главная стратегическая угроза". Его необходимо остановить, даже если сейчас ракеты в Ливане не производятся. По моему мнению, удар по объекту задержит проект как минимум на несколько месяцев. Также я считаю, что Насралла играет с огнем. Однако он может заставить остановить проект точных ракет", – подчеркнул он.

По мнению генерала, Насралла до недавнего времени жил с чувством неприкосновенности в Ливане, думая, что Израиль не предпримет попытки устранить боевиков "Хизбаллы".

"В день атаки Насралла был дважды смущен: во-первых, когда предполагаемые члены "Хизбаллы" из Ливана были убиты в Сирии, во-вторых, в результате инцидента в Бейруте. Поэтому он был готов к ответу, однако он медленно осознает, во что сам себя втянул", – подчеркнул он.


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