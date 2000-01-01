29.09 17:10 MIGnews.com

На севере Синая ликвидированы 15 боевиков

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Министерство внутренних дел Египта сообщает, что в ходе военных действий на севере Синайского полуострова ликвидированы 15 боевиков.Утверждается, что 15 человек были убиты в районе города Эль-Ариш.Накануне, 28 сентября на полуострове джихадисты напали на военнослужащих, из-за чего погибли семь человек и один мирный житель, еще двое солдат получили ранения. В этот же день Минобороны Египта сообщило, что в ходе антитеррористической операции на севере и в центре полуострова были уничтожены 118 джихадистов.Как известно, после свержения Мухаммада Мурси на Синае была начата масштабная контртеррористическая операция, в ходе которой были уничтожены тысячи боевиков. На полуострове до сих пор наблюдается напряженная ситуация.