Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











На севере Синая ликвидированы 15 боевиков | Фото:29.09 17:10   MIGnews.com

На севере Синая ликвидированы 15 боевиков

Министерство внутренних дел Египта сообщает, что в ходе военных действий на севере Синайского полуострова ликвидированы 15 боевиков.

Утверждается, что 15 человек были убиты в районе города Эль-Ариш.

Накануне, 28 сентября на полуострове джихадисты напали на военнослужащих, из-за чего погибли семь человек и один мирный житель, еще двое солдат получили ранения. В этот же день Минобороны Египта сообщило, что в ходе антитеррористической операции на севере и в центре полуострова были уничтожены 118 джихадистов.

Как известно, после свержения Мухаммада Мурси на Синае была начата масштабная контртеррористическая операция, в ходе которой были уничтожены тысячи боевиков. На полуострове до сих пор наблюдается напряженная ситуация.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:48
Насралла разразился новыми угрозами: "войдем в Палестину"
17:26
В Москве начались протесты в поддержку активистов
16:00
Нетаниягу сказал, когда встретится с Ганцем
15:40
Новый скандал по поводу видео с больной Заворотнюк
15:20
Зеленский про Бабий Яр и Холокост: это предупреждение
15:13
Личный телохранитель саудовского короля убит в перестрелке
14:31
Раввины Израиля призвали к борьбе с пластиком
14:06
Известная актриса побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
13:48
Израиль взял серебро на чемпионате мира по виндсерфингу
13:29
Переговоры "Ликуд" и "Кахоль Лаван" закончились провалом
13:04
Великобритания "вполне может" покинуть ЕС без сделки
12:17
Израильский турист, пропавший на Синае, найден живым
11:48
Мандельблит удовлетворил просьбу адвокатов Нетаниягу
11:20
Новый удар хуситов по Саудовской Аравии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus