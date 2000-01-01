Вокруг ареста возможных убийц Рины Шнерб разгорелся скандал
Министерство юстиции начало расследование после того, как подозреваемый в убийстве 17-летней Рины Шнерб, глава террористической группы получил серьезные травмы во время допроса.
По сообщению Haaretz, мужчину госпитализировали в субботу в критическом состоянии после допроса службой безопасности «Шин Бет».
Утверждается, что силовики получили юридическое разрешение на применение "чрезвычайных мер" при допросе 44-летнего подозреваемого, которого зовут Самер Мина Салим Арбид. Такие меры могут включать в себя принуждение заключенных к неудобным положениям, лишение сна, сковывание и подвергание экстремальным температурам.
Обычно такие действия допускаются, если есть опасения, что подозреваемый может предоставить силам безопасности информацию, которая предотвратит атаку. По данным службы безопасности, поступила информация, что планировались нападения, в том числе расстрелы и похищения людей.
Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса в критическом состоянии после того, как у него, предположительно, произошел сердечный приступ во время допроса. По словам адвокатов, мужчина был здоров, когда его арестовывали.
"Самер Арбид подвергся жестоким пыткам со стороны израильских следователей. Он был переведен в больницу без сознания с несколькими переломами", – пожаловались правозащитники.
Депутат от "Объединенного Арабского Списка" Офер Кассиф заявил, что применение пыток "ужасно и недопустимо, независимо от того, против кого они направлены. Мы не можем принять пытки подозреваемого в убийстве Рины Шнерб, какими бы мерзкими ни были его действи", – сказал он.
В свою очередь, служба безопасности подтвердила информацию о госпитализации подозреваемого.
"Во время допроса руководитель террористической ячейки, проводящей атаку, в ходе которой была убита Рина Шнерб, сказал, что чувствует себя плохо. В соответствии с протоколом, его доставили на медосмотр и лечение в больницу", – сказано в сообщении.
Напомним, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира рядом с поселением Долев.
Террористы были арестованы в Рамалле и деревенях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении.