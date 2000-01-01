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В Словакии разбился истребитель 29.09 07:11   MIGnews.com

В Словакии разбился истребитель

В субботу 28 сентября в городе Злата Моравце, что в Словакии, разбился истребитель Миг-29.

Об этом сообщает пресс-служба словацкой полиции в Facebook.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу, 28 сентября, около 21:30.

По информации, пилот самолет успел катапультироваться.

Предварительной причиной аварии называется нехватка топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.


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