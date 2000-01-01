29.09 07:11 MIGnews.com
В Словакии разбился истребитель
В субботу 28 сентября в городе Злата Моравце, что в Словакии, разбился истребитель Миг-29.
Об этом сообщает пресс-служба словацкой полиции в Facebook.
По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу, 28 сентября, около 21:30.
По информации, пилот самолет успел катапультироваться.
Предварительной причиной аварии называется нехватка топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.
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