30.09 01:43 MIGnews.com

Не раскрылся парашют: на Килиманджаро погиб парапланерист

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На горе Килиманджаро в Танзании, популярной туристической точке в Восточной Африке, погиб канадский парапланерист, сообщил в воскресенье, 29 сентября, чиновник из национальных парков Танзании (TANAPA). Причиной послужил не раскрывшийся парашют. Об этом Reuters сообщил старший помощник комиссара по охране природы в TANAPA Пасхал Шелутете.Гора Килиманджаро, самая высокая вершина Африки, находится на высоте почти 6000 метров над уровнем моря."Инцидент произошел в субботу около 9 часов утра, когда парашют туриста не открылся. Он поднялся на гору 20 сентября и попытался спуститься с нее на параплане", - сказал Шелутете.Параглайдинг на горе Килиманджаро - популярное занятие, где туристы получают возможность смешать сафари по дикой природе с экспедицией на параплане, и такие аварии случаются редко.Около 50 000 туристов поднимаются на Килиманджаро ежегодно.Туризм является основным источником доходов в Танзании, приносящей около 2,5 миллиардов долларов в год.