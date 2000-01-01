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Ураган Лоренцо несется через Атлантику с рекордной силой | Фото:30.09 00:34   MIGnews.com

Ураган Лоренцо несется через Атлантику с рекордной силой

Ураган Лоренцо, ползущий через Атлантику, разгоняет ветра до рекродных 250 км / ч. Ураган установил рекорд за одну ночь, став самым сильным за всю историю, так что он был официально признан штормом "пятой категории".

Национальный центр ураганов США заявил, что шторм имеет максимальный устойчивый ветер 250 км / ч и движется на север в сторону Азорских островов, португальской островной цепи. Метеорологическая служба предупредила, что остатки урагана могут ударить по частям Великобритании в ближайшие дни.

Лоренцо продолжит свой на север. Его объявили "самым сильным ураганом к востоку от 45 градусов западной долготы в Атлантике за всю историю наблюдений". Согласно прогнозам, в воскресенье он повернет на северо-восток.




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