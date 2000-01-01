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Израильский турист, пропавший на Синае, найден живым | Фото:29.09 12:17   MIGnews.com

Израильский турист, пропавший на Синае, найден живым

Израильская полиция сообщила, что 26-летний израильтянин Авив Слободкин, с которым был потерян контакт во время его поездки на Синай, был найден целым и невредимым.

Авив отправился в путешествие на Синай в начале сентября, и на прошлой недели все контакты с ним оборвались. После сообщения о его пропаже в прошлый четверг полиция обратилась за помощью к общественности, а сегодня утром он был найден.

В его поиске также участвовали министерство по делам израильтян за рубежом в министерстве иностранных дел и израильский консул в Каире Дуду бен Халифа.


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