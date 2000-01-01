29.09 22:23 MIGnews.com

В Мексике на американских горках погибли двое человек

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В столице Мексики, в популярном парке развлечений, сошел с рельс вагончик на американских горках. В результате инцидента, погибло два посетителя. По словам местных чиновников, еще два человека получили ранения в результате аварии в парке развлечений La Feria Chapultepec.Очевидцы рассказали, что жертвы выпали из последней кареты вагона.Вскоре после инцидента, парк был закрыт для проведения расследования."Теперь это в руках прокуроров, и прокуроры уже предприняли необходимые шаги для расследования", - заявила агентству Reuters Мириам Урзуа, сотрудник организации гражданской защиты. Она заявила, что виновные будут обязательно найдены.Администрация парка заявила, что "глубоко сожалеет об ужасном происшествии" и проводит расследование вместе с соответствующими органами.