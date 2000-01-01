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Личный телохранитель саудовского короля убит в перестрелке | Фото:29.09 15:13   MIGnews.com

Личный телохранитель саудовского короля убит в перестрелке

По сообщениям саудовских СМИ, личный телохранитель саудовского короля Салмана генерал Абдулазиз аль-Фагм скончался от огнестрельного ранения после ссоры со своим другом. Пресс-секретарь полиции Мекки подтвердил его смерть, сказав, что это произошло из-за огнестрельного ранения, нанесенного его другом. Всего пострадали пятеро силовиков.

Фагм также служил личным телохранителем покойного короля Абдуллы.

Семья Аль-Фагма опубликовала новость о его смерть рано утром в воскресенье, 29 сентября, которая сразу же разлетелась по всему местному сегменту Twitter.

"Благослови Бог моего дядю генерала Абдулазиза Бадда аль-Фагма после того, как он был предательски убит в доме своего друга", - написал Бадда аль-Фахм. "Покойся с миром, герой ... Я не видел ничего, кроме добра и преданности от тебя в течение десяти лет… Я не могу осознать, что больше не увижу тебя", - сказал председатель Главного управления развлечений Турки Альшейх.


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