29.07 09:59 MIGnews.com

Сооснователю "Шоврим Штика" разбили лицо в Хевроне

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Полиция арестовала израильтянина, напавшего на сооснователя левой организации "Шоврим Штика" Иехуду Шауля.Подозреваемый, житель Рош-ха-Аина, ударил Шауля по лицу и рассек ему губу. Инцидент произошел 27 июля, когда Шаюль проводил экскурсию по Хеврону. Позже в этот же день задержанного освободили.Фотография потерпевшего активиста "Шоврим Штика" была опубликована на странице НГО."Кровь на лице Шауля была пролита правительством Нетаниягу, которое принимает законы, затыкающие рты израильтянам и ежесекундно подстрекающие против борцов с оккупацией", - заявил директор "Шоврим Штика" Авнер Гварияху.Стоит отметить, что организация регулярно проводит экскурсии по Хеврону, демонстрируя "преступления оккупации" в виде домов с поселенцами.