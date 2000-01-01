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Сооснователю `Шоврим Штика` разбили лицо в Хевроне 29.07 09:59   MIGnews.com

Сооснователю "Шоврим Штика" разбили лицо в Хевроне

Полиция арестовала израильтянина, напавшего на сооснователя левой организации "Шоврим Штика" Иехуду Шауля.

Подозреваемый, житель Рош-ха-Аина, ударил Шауля по лицу и рассек ему губу. Инцидент произошел 27 июля, когда Шаюль проводил экскурсию по Хеврону. Позже в этот же день задержанного освободили.

Фотография потерпевшего активиста "Шоврим Штика" была опубликована на странице НГО.

"Кровь на лице Шауля была пролита правительством Нетаниягу, которое принимает законы, затыкающие рты израильтянам и ежесекундно подстрекающие против борцов с оккупацией", - заявил директор "Шоврим Штика" Авнер Гварияху.

Стоит отметить, что организация регулярно проводит экскурсии по Хеврону, демонстрируя "преступления оккупации" в виде домов с поселенцами.


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