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Израиль: Родственник министра продавал поддельный алкоголь 29.07 10:18   MIGnews.com

Израиль: Родственник министра продавал поддельный алкоголь

Полиция обыскала склад на юге Израиля, в котором были обнаружены 1500 бутылок фальшивого алкоголя, содержащего метанол.

Склад в Кирьят-Гат был обыскан две недели назад. После этого в министерстве здравоохранения были проведены проверки, выявившие огромный уровень содержания метанола в конфискованном алкоголе.

Два владельца склада были задержаны. Один из них оказался родственником высокопоставленного министра в правительстве Израиля.

Против арестованных возбуждены уголовные дела по обвинению в использовании опасных и токсичных субстанций и в причинении смерти по неосторожности. За последние шесть месяцев в Израиле от употребления фальшивого алкоголя умерли шесть человек и многие полностью ослепли.


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