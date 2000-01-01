29.07 10:18 MIGnews.com

Израиль: Родственник министра продавал поддельный алкоголь

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Полиция обыскала склад на юге Израиля, в котором были обнаружены 1500 бутылок фальшивого алкоголя, содержащего метанол.Склад в Кирьят-Гат был обыскан две недели назад. После этого в министерстве здравоохранения были проведены проверки, выявившие огромный уровень содержания метанола в конфискованном алкоголе.Два владельца склада были задержаны. Один из них оказался родственником высокопоставленного министра в правительстве Израиля.Против арестованных возбуждены уголовные дела по обвинению в использовании опасных и токсичных субстанций и в причинении смерти по неосторожности. За последние шесть месяцев в Израиле от употребления фальшивого алкоголя умерли шесть человек и многие полностью ослепли.