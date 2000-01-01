Израиль: Родственник министра продавал поддельный алкоголь
Полиция обыскала склад на юге Израиля, в котором были обнаружены 1500 бутылок фальшивого алкоголя, содержащего метанол.
Склад в Кирьят-Гат был обыскан две недели назад. После этого в министерстве здравоохранения были проведены проверки, выявившие огромный уровень содержания метанола в конфискованном алкоголе.
Два владельца склада были задержаны. Один из них оказался родственником высокопоставленного министра в правительстве Израиля.
Против арестованных возбуждены уголовные дела по обвинению в использовании опасных и токсичных субстанций и в причинении смерти по неосторожности. За последние шесть месяцев в Израиле от употребления фальшивого алкоголя умерли шесть человек и многие полностью ослепли.