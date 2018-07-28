29.07 08:06 MIGnews.com

Пьяный водитель задавил подростка в Тель-Авиве

"מה אתה רוצה שנידרס?": זו הייתה ההתכתבות האחרונה של אילון שלו-אמסלם בן ה-13 שנדרס למוות ביום חמישי בלילה בתל אביב. משפחתו זועמת: "המומים מהתנהגות הנהג הדורס שלא לקח אחריות"@DadonAdva pic.twitter.com/Y6fuITZn9E — החדשות (@NewsChannelIL) July 28, 2018

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