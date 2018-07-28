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Пьяный водитель задавил подростка в Тель-Авиве 29.07 08:06   MIGnews.com

Пьяный водитель задавил подростка в Тель-Авиве

В ночь на 27 июля автомобиль, потерявший управление сбил двух 13-летних подростков, стоявших на перекрестке улиц Шай Агнон и Ибн-Гвироль в Тель-Авиве.

Один из подростков, Илон Шило-Амсалем скончался в приемном покое больницы. Второй получил ранения средней степени тяжести.





Водитель, 23-летний житель Иерусалима Элияху Бен Зикри, был арестован. При проверке выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. По сообщению 10-го канала израильского ТВ, уровень алкоголя в крови Бен Зикри в 10 раз превышал максимально допустимую норму.

Зикри подозревают в убийстве по неосторожности. Его адвокат утверждает, что он потерял управление из-за взрыва водопроводной трубы в момент аварии.

Родители погибшего подростка находились в отпуске в Таиланде и по получении трагического известия немедленно вернулись в Израиль.


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