29.07 20:27 MIGnews.com
В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя
Сотни израильтян пришли сегодня на похороны 13-летнего мальчика, который погиб
в пятницу в Тель-Авиве по вине пьяного водителя.
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Times of Israel
.
Полиция идентифицировала погибшего подростка как Эйлона Шалев-Амсалема после того, как его родители вернулись в Израиль.
В момент трагедии они отдыхали в Таиланде, и подросток попросил у родителей разрешения остаться, чтобы провести летние каникулы с друзями и они согласились.
По данным издания, водитель автомобиля, Эли Бар Закай, по-прежнему содержится под стражей после того, как магистратский суд Тель-Авива продлил срок задержания еще на три дня.
Полиция обвиняет его в вождении в нетрезвом состоянии. Адвокат водителя отрицает обвинения.
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