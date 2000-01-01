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В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя | Фото:29.07 20:27   MIGnews.com

В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя

Сотни израильтян пришли сегодня на похороны 13-летнего мальчика, который погиб в пятницу в Тель-Авиве по вине пьяного водителя.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает The Times of Israel.

Полиция идентифицировала погибшего подростка как Эйлона Шалев-Амсалема после того, как его родители вернулись в Израиль.

В момент трагедии они отдыхали в Таиланде, и подросток попросил у родителей разрешения остаться, чтобы провести летние каникулы с друзями и они согласились.

По данным издания, водитель автомобиля, Эли Бар Закай, по-прежнему содержится под стражей после того, как магистратский суд Тель-Авива продлил срок задержания еще на три дня.

Полиция обвиняет его в вождении в нетрезвом состоянии. Адвокат водителя отрицает обвинения.


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