29.07 19:41 MIGnews.com
В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы
Правоохранителям пришлось эвакуировать свыше 11 тысяч граждан в центрально-итальянском городе Терни, сообщает в воскресенье, 29 июля Корреспондент.net
со ссылкой на агентство ANSA
.
Поводом для паники стала обнаруженная в городе бомба времен Второй мировой войны.
По данным издания, опасная находка весила 226 килограмм и вместила в себе 13 килограмм тротила.
Уточняется, что эвакуировать пришлось 11,3 тысяч граждан в радиусе 1,8 километров от северной части города.
Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.
В пресс-службе местной полиции отметили, что бомбу нашли возле железнодорожной станции.
Согласно информации издания, снаряд американского производства будет подорван после соответствующего разминирования.
Предполагается, что это может занять несколько часов.
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