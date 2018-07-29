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В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы | Фото:29.07 19:41   MIGnews.com

В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы

Правоохранителям пришлось эвакуировать свыше 11 тысяч граждан в центрально-итальянском городе Терни, сообщает в воскресенье, 29 июля Корреспондент.net со ссылкой на агентство ANSA.

Поводом для паники стала обнаруженная в городе бомба времен Второй мировой войны.

По данным издания, опасная находка весила 226 килограмм и вместила в себе 13 килограмм тротила.

Уточняется, что эвакуировать пришлось 11,3 тысяч граждан в радиусе 1,8 километров от северной части города.

Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.

В пресс-службе местной полиции отметили, что бомбу нашли возле железнодорожной станции.

Согласно информации издания, снаряд американского производства будет подорван после соответствующего разминирования.

Предполагается, что это может занять несколько часов.


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