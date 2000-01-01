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Не меньше 60 человек погибли при наводнениях в Индии | Фото:29.07 16:33   MIGnews.com

Не меньше 60 человек погибли при наводнениях в Индии

Муссонные дожди на севере Индии вызвали масштабные наводнения. Жертвами стихии уже стали не менее 60 человек. Еще десятки пострадали.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Reuters.

По данным издания, больше всего от наводнений пострадал город Агра, где находится Тадж-Махал.

СМИ сообщают, что проливные дожди повредили стену исторического мавзолея. К счастью, крепость XVII века осталась целой.

Кроме того, затоплены сотни домов, размыты дороги, повреждены линии электропередачи. С перебоями работают поезда, некоторые селения отрезаны от городов.

Люди погибают из-за ударов молний, обрушения крыш, падения деревьев, ударов током в результате обрывов линий электропередач. Режим ЧП сейчас действует в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.

Отметим, что, когданаступает сезон муссонных дождей, полевые работы заканчиваются и люди временно покидают насиженные места для того, чтобы переждать стихийное бедствие.


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