Не меньше 60 человек погибли при наводнениях в Индии
Муссонные дожди на севере Индии вызвали масштабные наводнения. Жертвами стихии уже стали не менее 60 человек. Еще десятки пострадали.
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Reuters.
По данным издания, больше всего от наводнений пострадал город Агра, где находится Тадж-Махал.
СМИ сообщают, что проливные дожди повредили стену исторического мавзолея. К счастью, крепость XVII века осталась целой.
Кроме того, затоплены сотни домов, размыты дороги, повреждены линии электропередачи. С перебоями работают поезда, некоторые селения отрезаны от городов.
Люди погибают из-за ударов молний, обрушения крыш, падения деревьев, ударов током в результате обрывов линий электропередач. Режим ЧП сейчас действует в северных штатах — Бихар, Уттар-Прадеш, Западный Бенгал, Раджастан.
Отметим, что, когданаступает сезон муссонных дождей, полевые работы заканчиваются и люди временно покидают насиженные места для того, чтобы переждать стихийное бедствие.