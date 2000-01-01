30.07 00:25 MIGnews.com

Акула пыталась сожрать пляжников посреди бела дня

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Отдыхающие на пляже китайского курорта Дадунхай на острове Хайнань сняли, как гигантская акула заплыла на мелководье и попыталась атаковать ничего не подозревающих туристов.Как видно на кадрах, рыбина длиной около двух метров, пытаясь укусить хоть кого-нибудь из окруживших ее пляжников, мечется в воде.Любопытно, что и туристы при этом явно не беспокоятся о минимальных мерах предосторожности, продолжая снимать происходящее в каких-то паре метров от хищника.