29.07 13:47 MIGnews.com
Железнодорожную станцию в Бен-Гурион закроют в разгар сезона
Компания Израильские Железные Дороги объявила о том, что станции Аэропорт Бен Гурион, Модиин Мирказ и Паатей Модиин будут закрыты восемь дней на протяжении первых двух недель августа.
С 1 по 3 августа движение поездов на линии Модиин - Аэропорт Бен-Гурион будет прекращено.
В дополнение к этому движение снова будет прекращено снова будет прекращено в ночь на шабат 4 августа до 4 утра следующего дня.
Линию перекроют еще раз с 21:00 8 августа до пятницы, 10 августа, и затем с шабата, 11 августа до утра 12 августа.
Причиной закрытия этого сегмента дороги являются работы по созданию скоростной линии Тель-Авив-Иерусалим и строительство необходимой инфраструктуры для электровозов.
В дни, когда поезда не будут ходить в Бен-Гурион, от станции Савидор в Тель-Авиве в аэропорт будут ездить автобусы-шаттлы.
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