29.07 12:32 MIGnews.com
Саудия прекратила поставки нефти через Красное море
Два танкера, принадлежащие саудовской компании Bahri были атакованы шиитскими боевиками хути в Баб эль-Мандаб 26 июля.
В результате атаки одному танкеру был причинен материальный ущерб.
Саудовская нефтяная компания Aramco после этого приняла решение о немедленной приостановке всех поставок нефти через Красное море.
Каждый день через Красное море проходит 4,8 миллионов баррелей нефти.
Генеральный секретарь Стран Совета Кооперации в Персидском Заливе Абдульлатиф бир Рашид аз-Зайани осудил “гнусную атаку, угрожающую региональному миру и стабильности”.
Зайани потребовал от Совета Безопасности ООН остановить “грубейшие нарушения хути международных законов и обеспечит свободу навигации в Баб эль-Мандаб”.
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