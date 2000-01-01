29.07 12:32 MIGnews.com

Саудия прекратила поставки нефти через Красное море

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два танкера, принадлежащие саудовской компании Bahri были атакованы шиитскими боевиками хути в Баб эль-Мандаб 26 июля.В результате атаки одному танкеру был причинен материальный ущерб.Саудовская нефтяная компания Aramco после этого приняла решение о немедленной приостановке всех поставок нефти через Красное море.Каждый день через Красное море проходит 4,8 миллионов баррелей нефти.Генеральный секретарь Стран Совета Кооперации в Персидском Заливе Абдульлатиф бир Рашид аз-Зайани осудил “гнусную атаку, угрожающую региональному миру и стабильности”.Зайани потребовал от Совета Безопасности ООН остановить “грубейшие нарушения хути международных законов и обеспечит свободу навигации в Баб эль-Мандаб”.