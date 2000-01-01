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29.07 12:32   MIGnews.com

Саудия прекратила поставки нефти через Красное море

Два танкера, принадлежащие саудовской компании Bahri были атакованы шиитскими боевиками хути в Баб эль-Мандаб 26 июля.

В результате атаки одному танкеру был причинен материальный ущерб.

Саудовская нефтяная компания Aramco после этого приняла решение о немедленной приостановке всех поставок нефти через Красное море.

Каждый день через Красное море проходит 4,8 миллионов баррелей нефти.

Генеральный секретарь Стран Совета Кооперации в Персидском Заливе Абдульлатиф бир Рашид аз-Зайани осудил “гнусную атаку, угрожающую региональному миру и стабильности”.

Зайани потребовал от Совета Безопасности ООН остановить “грубейшие нарушения хути международных законов и обеспечит свободу навигации в Баб эль-Мандаб”.


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