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Найдены новые детали отравления Скрипалей 29.07 11:54   MIGnews.com

Найдены новые детали отравления Скрипалей

Британские следователи, изучающие отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, обнаружили новое обстоятельство случившегося – групп отравителей было две.

Как сообщает на своем сайте воскресная газета Sunday Mirror, в контртеррористической полиции считают, что одна из групп доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию еще за несколько недель до нападения на Скрипалей, а другая его применила.

В связи с этим существует вероятность того, что емкость, в которой яд доставили к дому Скрипалей, все еще не утилизирована и, следовательно, продолжает представлять угрозу другим людям.

В то же время, по версии следствия, новые жертвы "Новичка" – британка Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули – были отравлены не из-за этой емкости. Как стало известно, он нашел флакон с "Новичком" в парке королевы Елизаветы в Солсбери и, посчитав это духами, подарил его Стерджес, которая впоследствии скончалась. Следствие показало, что на тот момент флакон был запечатан.

"Флакон, в который они его поместили, могли купить только в России. Предположение, что он не оттуда, практически смехотворно. Если этот пузырек был запечатан, они использовали другой для входной двери Скрипалей, и где он сейчас находится, можно лишь догадываться", - говорится в заявлении британского правительства.


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