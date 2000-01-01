29.07 11:38 MIGnews.com

Экс-пилот ЦАХАЛа на Флотилии свободы: я служил террористам

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Израильская пресса публикует выдержки из открытого письма бывшего пилота Армии обороны Израиля Йонатана Шапиры нынешним военнослужащим ЦАХАЛа.Мужчина утверждает, что служил в ВВС пилотом и капитаном вертолета Blackhawk, но участвовал преимущественно в спасательных операциях. При этом израильскую армию он называет "террористической организацией".Сейчас он активный участник антиизраильского бойкота и член движения Boycott from Within – сторонников движения BDS внутри страны. На данный момент он является участником "Флотилии свободы" и плывет на корабле "Аль-Авда". Это будет уже четвертой его попыткой прорвать морскую блокаду Газы.Он обратился к израильским солдатам:"Думайте о том, что вы через много лет скажете своим внукам, а не что кажут о вас ваши друзья сейчас. Отказывайтесь от участия в этом военном преступлении. Отказывайтесь убивать людей, запертых в самой большой тюрьме в мире. Я – один из вас и знаю, что среди вас есть те, кто еще не разучился думать. Откажитесь быть стражами гетто в Газе", - написал Шапиро.В интервью Ynet он сказал, что флотилия везет жителям анклава медикаменты, но это лишь формальный повод. Основной же – привлечь международное внимание к проблемам сектора Газа.