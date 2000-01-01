Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Экс-пилот ЦАХАЛа на Флотилии свободы: я служил террористам 29.07 11:38   MIGnews.com

Экс-пилот ЦАХАЛа на Флотилии свободы: я служил террористам

Израильская пресса публикует выдержки из открытого письма бывшего пилота Армии обороны Израиля Йонатана Шапиры нынешним военнослужащим ЦАХАЛа.

Мужчина утверждает, что служил в ВВС пилотом и капитаном вертолета Blackhawk, но участвовал преимущественно в спасательных операциях. При этом израильскую армию он называет "террористической организацией".

Сейчас он активный участник антиизраильского бойкота и член движения Boycott from Within – сторонников движения BDS внутри страны. На данный момент он является участником "Флотилии свободы" и плывет на корабле "Аль-Авда". Это будет уже четвертой его попыткой прорвать морскую блокаду Газы.

Он обратился к израильским солдатам:

"Думайте о том, что вы через много лет скажете своим внукам, а не что кажут о вас ваши друзья сейчас. Отказывайтесь от участия в этом военном преступлении. Отказывайтесь убивать людей, запертых в самой большой тюрьме в мире. Я – один из вас и знаю, что среди вас есть те, кто еще не разучился думать. Откажитесь быть стражами гетто в Газе", - написал Шапиро.

В интервью Ynet он сказал, что флотилия везет жителям анклава медикаменты, но это лишь формальный повод. Основной же – привлечь международное внимание к проблемам сектора Газа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:32
Саудия прекратила поставки нефти через Красное море  
12:15
Сами себя напугали
11:54
Найдены новые детали отравления Скрипалей
11:05
Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"
10:44
Нетания: пятилетняя девочка упала с девятого этажа
10:39
Израильтянам могут запретить курить в жилых домах
10:27
Рейтинг блока Меркель пробил 12-летнее дно
10:18
Израиль: Родственник министра продавал поддельный алкоголь
09:59
Сооснователю "Шоврим Штика" разбили лицо в Хевроне
09:34
Подавший в отставку Зухейр Баалюль атаковал Ави Габая
09:15
ISIS опубликовал фото 14 похищенных в Суэйде друзских женщин
08:50
Аббас планирует принять "роковые и опасные решения"
08:06
Пьяный водитель задавил подростка в Тель-Авиве
08:03
"Арабская икона" Ахед Тамими покинула тюрьму
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus