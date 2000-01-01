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COVID-19 зафиксирован уже в 31 школе по всему Израилю | Фото:29.05 20:29   MIGnews.com

COVID-19 зафиксирован уже в 31 школе по всему Израилю

Новые вспышки смертоносного коронавируса COVID-19 за последнее время были выявлены в 31 школе по всему Израилю.

Об этом рассказал глава службы общественного здравоохранения профессор Сигаль Садецки на пресс-конференции в пятницу, 29 мая.

"Именно в средних и старших классах не получается соблюдать правила и избегать распространения вируса", – пояснил он.

Представители минздрава провели срочное совещание по этому поводу, обсудив возможности отменить учебу в средних и старших классах школ. 30 мая генеральный директор ведомства Моше Бар Симан-Тов вынесет это предложение на экстренном заседании с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Распространение инфекции не ограничивается отдельными школами или районами. Так что речь будет идти о закрытии школ по всей стране", – сказал гендиректор минздрава.


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