29.05 20:29 MIGnews.com

COVID-19 зафиксирован уже в 31 школе по всему Израилю

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Новые вспышки смертоносного коронавируса COVID-19 за последнее время были выявлены в 31 школе по всему Израилю.Об этом рассказал глава службы общественного здравоохранения профессор Сигаль Садецки на пресс-конференции в пятницу, 29 мая."Именно в средних и старших классах не получается соблюдать правила и избегать распространения вируса", – пояснил он.Представители минздрава провели срочное совещание по этому поводу, обсудив возможности отменить учебу в средних и старших классах школ. 30 мая генеральный директор ведомства Моше Бар Симан-Тов вынесет это предложение на экстренном заседании с премьер-министром Биньямином Нетаниягу."Распространение инфекции не ограничивается отдельными школами или районами. Так что речь будет идти о закрытии школ по всей стране", – сказал гендиректор минздрава.