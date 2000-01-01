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В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 16987 зараженных | Фото:29.05 19:47   MIGnews.com

В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 16987 зараженных

По состоянию на вечер, 29 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16987 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки был зафиксирован 101 новый случай заражения. Активными носителями коронавируса считаются 1927 человек.

На сегодняшний день 39 пациентов – в тяжелом состоянии, 37 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 35 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 284 пациента. 14776 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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