29.05 19:47 MIGnews.com
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 16987 зараженных
По состоянию на вечер, 29 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16987 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.
За последние сутки был зафиксирован 101 новый случай заражения
. Активными носителями коронавируса считаются 1927 человек.
На сегодняшний день 39 пациентов – в тяжелом состоянии, 37 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 35 пациентов – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 284 пациента. 14776 – выздоровели и были выписаны из больниц.
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