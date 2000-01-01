29.05 20:08 MIGnews.com

Минздрав: не посещайте дедушек и бабушек

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Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов призвал граждан избегать встреч с пожилыми родителями, чтобы обезопасить их от заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.С соответствующим призывом он выступил на пресс-конференции вечером, 29 мая.Гендиректор минздрава рекомендовал отказаться от посещений бабушек и дедушек, поскольку в Израиле наблюдается резкий рост числа зараженных.А как известно, пожилые люди находятся в зоне риска. По состоянию на 19:30, в пятницу, был зафиксирован 101 новый случай за сутки.