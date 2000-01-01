Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Минздрав: не посещайте дедушек и бабушек | Фото:29.05 20:08   MIGnews.com

Минздрав: не посещайте дедушек и бабушек

Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов призвал граждан избегать встреч с пожилыми родителями, чтобы обезопасить их от заражения смертоносным коронавирусом COVID-19.

С соответствующим призывом он выступил на пресс-конференции вечером, 29 мая.

Гендиректор минздрава рекомендовал отказаться от посещений бабушек и дедушек, поскольку в Израиле наблюдается резкий рост числа зараженных.

А как известно, пожилые люди находятся в зоне риска. По состоянию на 19:30, в пятницу, был зафиксирован 101 новый случай за сутки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:17
Продлен мандат сил ООН в Ливане
20:29
COVID-19 зафиксирован уже в 31 школе по всему Израилю
20:19
78 из 101 заболевших - из гимназии в Иерусалиме
19:47
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 16987 зараженных
19:42
Инцидент на границе с Ливаном: ЦАХАЛ открыл огонь
19:35
Израиль: суточное число зараженных перевалило за 100
19:28
Коронавирус в футбольном клубе Бейтар
19:18
Автору Едиот Ахронот приснилась расправа над сыном Нетаниягу
19:04
Минздрав о COVID-19 в Израиле: хуже всего сейчас в школах
18:55
В Индии обезьяны украли образцы крови зараженных COVID-19
18:42
COVID-19: 85 зараженных только за один день
18:20
Врач из больницы Сорока заражен COVID-19
16:55
Греция открывает границы для израильтян: названа дата
16:24
Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  