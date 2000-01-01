29.05 18:55 MIGnews.com

В Индии обезьяны украли образцы крови зараженных COVID-19

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на одного из работников и украли несколько образцов крови зараженных коронавирусом.Животные, прихватив награбленное, сбежали.Позже одну из воровок заметили на дереве, она грызла украденную пробирку. В колледже опасаются последствий инцидента, которые могут привести к еще большему распространению коронавируса в регионе.Работники колледжа отметили, что животные и раньше доставляли им хлопоты, но в этот раз все гораздо серьезнее.