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В Индии обезьяны украли образцы крови зараженных COVID-19 29.05 18:55   MIGnews.com

В Индии обезьяны украли образцы крови зараженных COVID-19

В Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на одного из работников и украли несколько образцов крови зараженных коронавирусом.

Животные, прихватив награбленное, сбежали.

Позже одну из воровок заметили на дереве, она грызла украденную пробирку. В колледже опасаются последствий инцидента, которые могут привести к еще большему распространению коронавируса в регионе.

Работники колледжа отметили, что животные и раньше доставляли им хлопоты, но в этот раз все гораздо серьезнее.




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