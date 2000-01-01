29.05 18:42 MIGnews.com

COVID-19: 85 зараженных только за один день

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В Израиле только за пятницу, 29 мая, было диагностировано 85 новых случаев заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.Об этом на пресс-конференции сообщил профессор Сигаль Садецки.Министерство здравоохранения из-за резкого увеличения числа зараженных обсудило вопрос об ужесточении карантина."Мы наблюдаем значительное увеличение числа заболевших, особенно в школах. Расслабленная атмосфера, царящая в нашем обществе в последние дни, неуместна", – сказал гендиректор минздрава Моше Бар Симан-Тов.