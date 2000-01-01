COVID-19: 85 зараженных только за один день

В Израиле только за пятницу, 29 мая, было диагностировано 85 новых случаев заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом на пресс-конференции сообщил профессор Сигаль Садецки.
Министерство здравоохранения из-за резкого увеличения числа зараженных обсудило вопрос об ужесточении карантина.
"Мы наблюдаем значительное увеличение числа заболевших, особенно в школах. Расслабленная атмосфера, царящая в нашем обществе в последние дни, неуместна", – сказал гендиректор минздрава Моше Бар Симан-Тов.