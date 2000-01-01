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Минздрав о COVID-19 в Израиле: хуже всего сейчас в школах | Фото:29.05 19:04   MIGnews.com

Минздрав о COVID-19 в Израиле: хуже всего сейчас в школах

В Израиле резко возросло количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов.

По его словам, заболеваемость коронавирусом в стране значительно возросла за последние дни, особенно в школах. Гендиректор минздрава предупредил, что правительству придется "пойти на более жесткие шаги", если израильтяне не будут соблюдать правила.

"Только сегодня у нас 85 новых пациентов. Дорога от этой цифры до 100, 200 и 300 – коротка, а оттуда и до тысячи недалеко", – предупредил он.


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