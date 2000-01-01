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Врач из больницы Сорока заражен COVID-19 | Фото:29.05 18:20   MIGnews.com

Врач из больницы Сорока заражен COVID-19

В пятницу, 29 мая, один из врачей хирургического отделения больницы "Сорока" в Беэр-Шеве дал положительный анализ на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает издание Walla со ссылкой на источники в медучреждении.

Министерство здравоохранения и руководство больницы проводят эпидемиологическое расследование.

В ближайшее время минздрав выяснит, с кем контактировал зараженный. На карантин в результате был отправлен 31 сотрудник больницы.


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