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Попытка теракта возле Рамаллы: ситуация под контролем ЦАХАЛ 29.05 17:59   MIGnews.com

Попытка теракта возле Рамаллы

В пятницу, 29 мая, возле Рамаллы была предпринята попытка автомобильного теракта.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Шимшон" предотвратили атаку недалеко от источника Меир, на территории региональной бригады "Эфраим".

В частности, террорист за рулем автомобиля попытался наехать на военнослужащих.

В ответ бойцы открыли огонь на поражение и нейтрализовали водителя.

Уточняется, что в результате нападения ни один из военнослужащих не пострадал.

По факту попытки осуществления террористического акта начато расследование.




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