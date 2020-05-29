29.05 17:59 MIGnews.com

Попытка теракта возле Рамаллы

דובר צה"ל: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על ניסיון פיגוע דריסה סמוך למעיין מאיר שבמרחב החטיבה המרחבית "אפרים". מחבל ניסה לדרוס ברכבו לוחמי צה"ל שפעלו במרחב. הלוחמים הגיבו בירי וניטרלו את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו"@carmeldangor pic.twitter.com/rqdaIuIPpn — כאן חדשות (@kann_news) May 29, 2020

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В пятницу, 29 мая, возле Рамаллы была предпринята попытка автомобильного теракта.Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.Бойцы ЦАХАЛа из бригады "Шимшон" предотвратили атаку недалеко от источника Меир, на территории региональной бригады "Эфраим".В частности, террорист за рулем автомобиля попытался наехать на военнослужащих.В ответ бойцы открыли огонь на поражение и нейтрализовали водителя.Уточняется, что в результате нападения ни один из военнослужащих не пострадал.По факту попытки осуществления террористического акта начато расследование.