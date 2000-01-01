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Минздрав обсудит меры для предотвращения новой вспышки | Фото:29.05 12:48   MIGnews.com

Минздрав обсудит меры для предотвращения новой вспышки

Высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения встретились в пятницу, 29 мая, чтобы обсудить волнующий рост числа случаев заражения в Израиле.

Руководство министерства рассмотрит последние данные о количестве инфекций и обсудит возможные действия для предотвращения новой вспышки.

В преддверии встречи один из чиновников на условиях анонимности заявил, что "для нас ясно, что правила не соблюдаются вообще, особенно в школах".

Напомним, что в Израиле зафикисровано 64 новых случаев за предыдущие 24 часа. Утром в пятницу было диагностировано еще 15 случаев. Тем не менее, число активных случаев продолжает снижаться, сократившись до 1876 из 16887 пациентов.

Несмотря на рост, высшим учебным заведениям будет разрешено работать с воскресенья, в соответствии с ограничениями Министерства здравоохранения.

В среду рестораны, пабы, отели, бассейны и другие заведения начали открываться и принимать посетителей на фоне ослабления ограничений.


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