Минздрав обсудит меры для предотвращения новой вспышки
Высокопоставленные чиновники Министерства здравоохранения встретились в пятницу, 29 мая, чтобы обсудить волнующий рост числа случаев заражения в Израиле.
Руководство министерства рассмотрит последние данные о количестве инфекций и обсудит возможные действия для предотвращения новой вспышки.
В преддверии встречи один из чиновников на условиях анонимности заявил, что "для нас ясно, что правила не соблюдаются вообще, особенно в школах".
Напомним, что в Израиле зафикисровано 64 новых случаев за предыдущие 24 часа. Утром в пятницу было диагностировано еще 15 случаев. Тем не менее, число активных случаев продолжает снижаться, сократившись до 1876 из 16887 пациентов.
Несмотря на рост, высшим учебным заведениям будет разрешено работать с воскресенья, в соответствии с ограничениями Министерства здравоохранения.
В среду рестораны, пабы, отели, бассейны и другие заведения начали открываться и принимать посетителей на фоне ослабления ограничений.