29.05 12:07 MIGnews.com
Хадера: у двух медсестер обнаружен коронавирус
У двух медсестер, которые работают в медицинском центре Хиллель Яффе в Хадере, был обнаружен коронавирус. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 29 мая.
41 сотрудник больницы отправили на карантин.
Также, в детском саду южного Тель-Авива у ребенка был обнаружен
коронавирус, сообщают СМИ в пятницу, 29 мая.
После подтвержденного теста около 30 детей и сотрудников детского сада отправили на самоизоляцию.
Ранее сообщалось
, что в Израиле был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
По данным ведомства, только за последние сутки было выявлено 64 новых случая заражения. А накануне было зафиксировано 79.
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