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Хадера: у двух медсестер обнаружен коронавирус | Фото:29.05 12:07   MIGnews.com

Хадера: у двух медсестер обнаружен коронавирус

У двух медсестер, которые работают в медицинском центре Хиллель Яффе в Хадере, был обнаружен коронавирус. Об этом сообщают СМИ в пятницу, 29 мая.

41 сотрудник больницы отправили на карантин.

Также, в детском саду южного Тель-Авива у ребенка был обнаружен коронавирус, сообщают СМИ в пятницу, 29 мая.

После подтвержденного теста около 30 детей и сотрудников детского сада отправили на самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что в Израиле был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

По данным ведомства, только за последние сутки было выявлено 64 новых случая заражения. А накануне было зафиксировано 79.


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