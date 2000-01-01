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Люди могут следить за стримом разложения бутылки 450 лет 30.05 00:11   MIGnews.com

Люди могут следить за стримом разложения бутылки 450 лет

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой зрители смогут наблюдать за разложением пластиковой бутылки на протяжении 450 лет.

"Фонд призывает власти создать обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором", - говорится в сообщении WWF.

Также в сообщении сказано, что ежегодно в мире производят 25 миллионов тонн пластиковых отходов, но менее 30 % из них потом собирают для переработки.

70 % мусора в океане – это пластик.



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