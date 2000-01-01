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Французский дипломат: в Сирии произошла химическая атака | Фото:29.05 08:35   MIGnews.com

Французский дипломат: в Сирии произошла химическая атака

Во вторник высокопоставленный французский дипломат заявил, что Париж имеет основания полагать, что в этом месяце на территории сирийской мухафазы Идлиб была осуществлена атака с применением химического оружия.

Об это пишет The Times of Israel.

"Нам известно о существовании признаков применения запрещенного вида оружия в Сирии. Но данная информация подтверждена не была", - заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан парламентской комиссии.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что французская сторона "проявляет осторожность, потому что считаем, что применение химического оружия должно быть обязательно доказано". "Мы сможем реагировать, только если будут смертельные случаи", - добавил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что применение химического оружия правительственными силами в Сирии выходит за всякие рамки и неминуемо повлечет за собой ответ.

Соединенные Штаты также пригрозили расправой, если предполагаемая атака Идлиба будет доказана.


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