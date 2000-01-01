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Поп-икона Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе 29.05 08:18   MIGnews.com

Поп-икона Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе

Латинский популярный певец Габриэль Диниз трагически погиб в авиакатастрофе в понедельник, 27 мая. Он летел на день рождения к своей девушке. На момент смерти ему было 28 лет.

Небольшой самолёт поп-звезды, известной своим хитом «Jenifer», который прослушали на Youtube более 236 миллионов человек, направлялся из города Сальвадора в другой бразильский город Масейо. Причиной перелёта стал день рождения девушки звезды Каролин Калхейрос. Пролетая около города Порто-до-Мато по неизвестной причине самолёт рухнул. Вместе с Габриэлем погибли также два пилота.

Информация о случившемся поступила от официальных представителей Габриэля Диниза. В настоящее время причины крушения частного самолёта остаются неизвестными.


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