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Арад: попытка ограбления банка с захватом заложников 29.05 07:10   MIGnews.com

Арад: попытка ограбления банка с захватом заложников

Днем 28 мая была совершена попытка вооруженного ограбления отделения банка Мизрахи в Араде.

Грабитель, клиент банка, взял, под угрозой применения оружия, нескольких заложников из числа сотрудников отделения и забаррикадировался в здании.

Банк был окружен крупными силами полиции, с напавшим начались переговоры. В Арад был переброшен полицейский спецназ.

В ходе переговоров с преступником спецназу удалось зайти в здание банка и арестовать его.


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