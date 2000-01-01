29.05 07:10 MIGnews.com

Арад: попытка ограбления банка с захватом заложников

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Днем 28 мая была совершена попытка вооруженного ограбления отделения банка Мизрахи в Араде.Грабитель, клиент банка, взял, под угрозой применения оружия, нескольких заложников из числа сотрудников отделения и забаррикадировался в здании.Банк был окружен крупными силами полиции, с напавшим начались переговоры. В Арад был переброшен полицейский спецназ.В ходе переговоров с преступником спецназу удалось зайти в здание банка и арестовать его.