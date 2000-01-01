29.05 19:04 MIGnews.com

Вице-президент Ирана признался в убийстве одной из жен

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Во вторник, 28 мая, полиция арестовала бывшего иранского вице-президента и мэра Тегерана после того, как он признался, что застрелил одну из своих жен в ее доме, сообщило государственное информационное агентство Ирана.Полиция задержала Мохаммеда Али Наджафи после того, как он обратился к властям и признался в убийстве жены Митры Наджафи, сообщает IRNA со ссылкой на прокурора Мохаммеда Шахриари. Шахриари сказал, что у Наджафи и его жены были семейные проблемы. Ранее во вторник иранские СМИ сообщили, что Митра Наджафи, которая является одной из двух жен Наджафи, была убита в северном Тегеране.Насилие с применением оружия очень редко встречается в Иране, особенно среди политической и экономической элиты страны.Наджафи подал в отставку с поста мэра в 2018 году после того, как сторонники раскритиковали его за участие в танцевальном представлении молодых девушек.В 2013 году Наджафи, математик, получивший образование в Массачусетском технологическом институте, почти семь месяцев работал вице-президентом по культурному наследию и туризму в администрации президента Хасана Рухани. Наджафи занимал много министерских постов в своей карьере.Генерал Али Реза Лотфи, начальник отдела уголовного розыска полиции Тегерана, заявил государственному телевидению, что Наджафи добровольно передал оружие полиции и признался в совершении преступления.Лотфи сообщил, что Наджафи выстрелил в жертву пять раз, попав в неё дважды. По его словам, дело одновременно расследуется полицией и судебной системой.Полуофициальное информационное агентство Тасним цитирует Шахриари, который заявил, что тело Митра Наджафи было найдено в спальне на седьмом этаже жилого многоэтажного дома в северном Тегеране. Многоженство является законным в Иране, хотя многие критикуют Наджафи, 67 летнего политика, после женитьбе на 35-летней Митре.