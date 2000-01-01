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В центральном Израиле зафиксирована вспышка свинки | Фото:29.05 17:15   MIGnews.com

В центральном Израиле зафиксирована вспышка свинки

Министерство здравоохранения Израиля во вторник, 28 мая, сообщило родителям учеников средней школы Маккабим Реут в Модиине, что, по крайней мере, у одного ученика был диагностирован паротит (свинка), а у нескольких других учеников были выявлены симптомы заболевания.

Представители Минздрава в среду, 29 мая, прибыли в школу, чтобы вакцинировать учащихся в классах, подверженных заболеванию.

Министерство рекомендовало школьником пройти дополнительную дозу вакцинацию MMRV и подчеркнуло важность мытья рук, а также опасность питья из одних бутылок и чашек.

Мэр Модиин Хаим Бибас сказал: "Мы находимся в постоянном контакте с Министерством здравоохранения и окружным врачом, и мы действуем согласно их инструкциям. Кроме того, школьный образовательный персонал находится в контакте с семьями. Сейчас есть дети, которые получают медицинскую помощь, и некоторые из зараженных школьников почти здоровы."

Согласно CDC, "эпидемический паротит - это заразное заболевание, вызываемое вирусом. Обычно оно начинается с нескольких дней лихорадки, головной боли, болей в мышцах, усталости и потери аппетита. Тогда у большинства людей возникает отек слюнных желез."

Министерство здравоохранения Израиля отметило, что заболевание может передаваться через слизистую и воздушно-капельным путем.


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