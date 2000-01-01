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В Холоне эвакуировано здание из-за опасных веществ | Фото:29.05 15:38   MIGnews.com

В Холоне эвакуировано здание из-за опасных веществ

Израильская полиция получила 100 сообщений о нахождении опасных и вредоносных материалов в подъезде в здании на улице Хабаним в Холоне.

Полиция и спасательные силы находятся в этом районе. Для предотвращения опасности, жители здания были эвакуированы из своих квартир. О жертвах не сообщалось.

Предварительное расследование показало, что одна из квартир была опрыскана пестицидами, которые попали в подъезд.

Общественность просят подчиниться указаниям полицейских.


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