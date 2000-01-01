29.05 15:38 MIGnews.com

В Холоне эвакуировано здание из-за опасных веществ

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Израильская полиция получила 100 сообщений о нахождении опасных и вредоносных материалов в подъезде в здании на улице Хабаним в Холоне.Полиция и спасательные силы находятся в этом районе. Для предотвращения опасности, жители здания были эвакуированы из своих квартир. О жертвах не сообщалось.Предварительное расследование показало, что одна из квартир была опрыскана пестицидами, которые попали в подъезд.Общественность просят подчиниться указаниям полицейских.