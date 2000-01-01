29.05 14:03 MIGnews.com

Предотвращено масштабное ограбление Brinks в Тель-Авиве

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По информации портала walla, полиции удалось предотвратить масштабное ограбление инкассаторской компании Brinks в Тель-Авиве.Полицейская разведка получила информацию о том, что человек, подозреваемый в ограблении инкассаторсокй машины комапнии Модиин Эзрахи три года назад. Тогда были похищены 4 миллиона шекелей.Охранники Brinks установили, что кто-то просверливает дыры в инкассаторских машинах на стоянке компании на улице Игаль Алон.Целью данной операции было вставить телескопический кабель и попытаться открыть машину с деньгами.Полиция установила тайное наблюдение за стоянкой. Было установлено, что подозреваемые - Меир Эрзуан из Кирьят-Гата и известный “медвежатник” Давид Битан минимум четыре раза сверлили на стоянке дыры в инкассаторских машинах.Оба были арестованы в начале этой неделе. Окружной суд Тель-Авива продлил срок их предварительного содержания под стражей на четыре дня.