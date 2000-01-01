Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Предотвращено масштабное ограбление Brinks в Тель-Авиве 29.05 14:03   MIGnews.com

Предотвращено масштабное ограбление Brinks в Тель-Авиве

По информации портала walla, полиции удалось предотвратить масштабное ограбление инкассаторской компании Brinks в Тель-Авиве.

Полицейская разведка получила информацию о том, что человек, подозреваемый в ограблении инкассаторсокй машины комапнии Модиин Эзрахи три года назад. Тогда были похищены 4 миллиона шекелей.

Охранники Brinks установили, что кто-то просверливает дыры в инкассаторских машинах на стоянке компании на улице Игаль Алон.
Целью данной операции было вставить телескопический кабель и попытаться открыть машину с деньгами.

Полиция установила тайное наблюдение за стоянкой. Было установлено, что подозреваемые - Меир Эрзуан из Кирьят-Гата и известный “медвежатник” Давид Битан минимум четыре раза сверлили на стоянке дыры в инкассаторских машинах.

Оба были арестованы в начале этой неделе. Окружной суд Тель-Авива продлил срок их предварительного содержания под стражей на четыре дня.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:27
Главный военный прокурор: у Гааги нет юрисдикции над ЦАХАЛем
14:12
Стрельба в торговом центре в Рамат Ишай
13:44
Саакашвили возвращается в Украину
13:35
Исповедь мальчика по вызову как заработать 8000 за ночь
13:12
Palo Alto делает еще одно выгодное приобретение в Израиле
13:02
Авода : роспуск Кнессета - нелегален, его следует остановить
12:53
Посредник от НДИ выражает оптимизм
12:44
Аргентинский политик грозится выдворить израильского посла
12:10
Половину зарплаты за литр молока. Гиперинфляция в Венесуэле
12:02
Мощные торнадо обрушились на США: есть погибшие
11:35
Известный австралийско-израильский бизнесмен совершил алию
11:24
Турция ответственна за преступления террористов в Сирии
11:17
Зачем Тегерану пакт о ненападении
11:03
HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus