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Мощные торнадо обрушились на США: есть погибшие | Фото:29.05 12:02   MIGnews.com

Мощные торнадо обрушились на США: есть погибшие

Мощный торнадо, который пронесся по американским штатам Огайо и Индиана, забрал жизнь одного человека и ранил еще по меньшей мере 130 человек.

Об этом в среду, 29 мая сообщает The New York Times.

Как передают местные власти, вследствие стихии были разрушены и повалены деревья, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, также нарушены линии электропередачи и подачи газа.

По данным источников, жертвой стихии в городе Селина (штат Огайо) стал один человек, 81-летний мужчина. Уточняется, что трагедия произошла, когда на его дом упал унесенный торнадо автомобиль.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра достигала 264 км/час.

В ведомстве отметили, что стихия продолжалась несколько минут, однако принесла столько беды миллионам американцев.

Агентство AP пишет, что из-за стихии в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс около 68 тыс. домов остались без электричества. Для очистки дорожного полотна мобилизована снегоуборочная техника.

Между тем, сообщается, что в Огайо объявлено чрезвычайное положение в трех пострадавших округах.




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