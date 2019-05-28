Мощные торнадо обрушились на США: есть погибшие

Как передают местные власти, вследствие стихии были разрушены и повалены деревья, многие здания остались без крыш, с разбитыми окнами, также нарушены линии электропередачи и подачи газа.
По данным источников, жертвой стихии в городе Селина (штат Огайо) стал один человек, 81-летний мужчина. Уточняется, что трагедия произошла, когда на его дом упал унесенный торнадо автомобиль.
Согласно данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра достигала 264 км/час.
В ведомстве отметили, что стихия продолжалась несколько минут, однако принесла столько беды миллионам американцев.
Агентство AP пишет, что из-за стихии в штатах Индиана, Колорадо, Огайо, Айова, Небраска и Иллинойс около 68 тыс. домов остались без электричества. Для очистки дорожного полотна мобилизована снегоуборочная техника.
Между тем, сообщается, что в Огайо объявлено чрезвычайное положение в трех пострадавших округах.